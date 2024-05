Dopo essere stato costretto ad abbandonare in anticipo il campo in gara-2, Tyrese Haliburton starebbe facendo il possibile per recuperare e essere al fianco dei compagni in gara-3 delle finali della Eastern Conference contro Boston. Il problema al bicipite femorale della gamba sinistra, però, sembra serio. L'appuntamento con la sfida tra Pacers e Celtics è per questa notte su Sky Sport NBA e in streaming su NOW dalle 2.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Che i Celtics partissero da grandi favoriti in queste finali della Eastern Conference era chiaro a tutti, quasi scontato, così come era prevedibile che l'inizio della serie sarebbe potuto essere in salita per Indiana. Dopo aver solo sfiorato il colpaccio in gara-1, poi, i Pacers hanno perso nettamente gara-2 e ora si trovano sotto 0-2. Non è una sensazione nuova per i ragazzi allenati da coach Rick Carlisle, che già al turno precedente avevano accumulato lo stesso svantaggio contro New York per poi andare a guadagnarsi la qualificazione a gara-7 al Madison Square Garden. Le cose, però, ora stanno in maniera sensibilmente diversa. Prima di tutto perché l'avversario è decisamente più ostico rispetto alla versione molto rimaneggiata dei Knicks affrontata nelle scorse settimane. E poi perché la stella della squadra Tyrese Haliburton, dopo aver dato forfait nel finale dell'ultima partita, potrebbe non essere disponbile per gara-3.