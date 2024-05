Partendo dall’esserne un amico di LeBron James e diventandone poi l’agente, Rich Paul ha costruito un impero che lo ha visto diventare negli anni uno dei procuratori più potenti di tutta la NBA. Anche i migliori, però, ogni tanto commettono degli scivoloni: intervenuto in uno streaming alternativo di gara-2 tra Minnesota e Dallas su TNT insieme tra gli altri a Vince Carter, Paul si è fatto sfuggire un dettaglio sul futuro del suo principale assistito. "Sapete, LeBron è un free agent" ha cominciato, rivelando quindi indirettamente quale sarà la decisione in estate del Re. James, infatti, tecnicamente ora non è un free agent, ma può diventarlo se deciderà di non esercitare la player option da 51.4 milioni prevista dal suo contratto con i Los Angeles Lakers per la stagione 2024-25. Non che il suo uscire dal contratto sia una novità: lo scenario più probabile è che esca dall’accordo per firmarne uno più lungo fino a un massimo di 163 milioni di dollari in tre anni, ottenendo anche una "No-trade clause" che impedirebbe ai gialloviola di scambiarlo contro il suo consenso. In ogni caso, quando a Paul è stato chiesto di confermare che James non eserciterà l’opzione in suo favore, ha capito l’errore commesso e ha provato a ritrattare: "Faremo quello che facciamo ogni anno: valuteremo la situazione e prenderemo la miglior decisione possibile".