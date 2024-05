Il record, a oggi, parla chiaro: 0-154. Nella storia dei playoff NBA non è mai successo che una squadra sotto 0-3 nella serie riuscisse a rimontare e vincere, e addirittura in sole quattro occasioni si è andati a gara-7, poi comunque sempre vinta da chi aveva già fatto sue le prime tre partite. Lo scenario che si prospetta di fronte ai Timberwolves, quindi, è di quelli assai cupi. Dopo aver perso le prime due sfide in casa, infatti, Minnesota è caduta sotto i colpi di Kyrie Irving e Luka Doncic anche in gara-3 a Dallas e le finali della Western Conference sembrano più che mai andare in direzione dei Mavs. Eppure in casa Timberwolves si prova a non arrendersi, puntando tutto sul carattere dimostrato fin qui dai ragazzi di Chris Finch nella cavalcata ai playoff. Contro i Nuggets al turno precedente, Anthony Edwards e compagni erano stati in grado di invertire la tendenza di una serie che ad un certo punto li vedeva sotto 3-2 dopo aver vinto le prime due partite a Denver, per poi sbancare ancora la Ball Arena in gara-7 ed eliminare i campioni in carica. La missione che si presenta ora di fronte a Minnesota, però, è ancora più complicata. Non a sufficienza da scoraggiare Naz Reid, tra i migliori dei suoi in tutta la post-season e anche nel confronto con i Mavs. "Se c'è qualcuno che può vincere quattro partite di fila in questo scenario, penso che siamo noi". Resta ora da vedere se le parole del fresco 6° uomo dell'anno riusciranno a dare la scossa alla squadra, più che mai con le spalle al muro in gara-4 in programma nella notte tra martedì e mercoledì sempre a Dallas.