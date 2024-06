Si è molto parlato della strada spianata che, tra gli inforunti alle stelle avversarie, i Celtics avrebbero trovato a Est per arrivare alle Finals. Dall'altra parte, invece, il percorso dei Mavericks è stato decisamente meno semplice. Era infatti dal 2010 che per arrivare in finale una squadra non aveva dovuto battere ben tre avversarie con più di 50 vittorie in regular season. Allora ci erano riusciti i Lakers, che poi in finale avrebbero incontrato e sconfitto proprio Boston

