Per provare a limitare Luka Doncic occorre marcarlo stretto, ma non sempre funziona, anzi. Tra le tante specialità in cui la stella di Dallas eccelle c'è quella delle finte, mosse in grado di mandare fuori giri qualsiasi avversario a cui può seguire l'assist per un compagno o un canestro in solitaria. Quando in campo c'è Luka Magic, tutto è possibile. E lo sloveno è pronto a scendere in campo stanotte contro Boston per le sue prime NBA Finals

TUTTE LE NBA FINALS SU SKY SPORT