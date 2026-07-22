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Un 19enne compra una sopramaglia di Wilt Chamberlain a 3 dollari e la rivende a 89.600

NBA

Lo scorso gennaio un 19enne di Portland ha acquistato una sopramaglia di Wilt Chamberlain a 3.07 dollari da un mercatino dell’usato Goodwill, mettendolo online. Dopo essere stato contattato dalla casa d'aste Sotheby's, è stato certificato che la giacca fosse autentica e usata durante i primi anni '70 dallo stesso Chamberlain, venendo venduta all'asta per 89.600 dollari

Pensate di avere 19 anni, recarvi a un mercatino dell’usato, trovare una sopramaglia di Wilt Chamberlain a 3.07 dollari e scoprire che ne vale quasi 90.000. Questa è la storia di Quinn Brown, 19enne nativo di Portland che lo scorso gennaio mentre era alla ricerca di vestiti di seconda mano in un Goodwill (una catena di negozi d'usato) da rivendere online ha trovato una sopramaglia di Wilt Chamberlain dei tempi dei Los Angeles Lakers, portandosela a casa per poco più di 3 dollari. Dopo essersi accorto che online non c’erano altri articoli del genere per dargli un prezzo (in passato aveva venduto al massimo oggetti a 250 dollari), ma ricordandosi che in passato erano andati anche per migliaia di dollari, ha messo online una foto della giacca. A notarla è stato Brahm Wachter, capo dei pezzi da collezione moderni per la casa d’aste Sotheby’s, che ha convinto Brown a consegnargli la giacca per farne fare una verifica fotografica SIA (acronimo di Sports Investors Authentication) per giudicarne la validità.

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La ricerca ha dato esiti strabilianti: analizzando i dettagli di quella sopramaglia con le foto d’epoca, è stato appurato che quell’oggetto è effettivamente appartenuto a Chamberlain ed è stato indossato durante le stagioni 1971-72 (culminata con il titolo con i Los Angeles Lakers, il secondo della carriera di Wilt con tanto di MVP delle Finals) e anche in quella successiva. La maglia è stata quindi messa all’asta e venduta per 89.600 dollari (compresa la percentuale trattenuta dalla casa d’asta), permettendo così al 19enne di cambiare per sempre la sua vita con un colpo di fortuna davvero memorabile.

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