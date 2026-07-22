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NBA, una mostra alla Hall of Fame per Steph Curry: il primo in attività ad averla

NBA
©Getty

La Hall of Fame di Springfield ha annunciato l’apertura di una mostra temporanea dedicata a Steph Curry chiamata "Beyond the Arc", nella quale verrà esplorata l’eredità cestistica ed extra-cestistica del campione dei Golden State Warriors. È la prima volta che un giocatore in attività riceve un riconoscimento del genere

Non c’è alcun dubbio che Steph Curry entrerà nella Hall of Fame non appena sarà passato il tempo necessario dalla fine della sua carriera, ma a Springfield hanno deciso di anticipare i tempi. Con un annuncio sui social infatti è stata aperta una mostra temporanea intitolata "Stephen Curry:  Beyond the Arc", nella quale viene esplorata la sua "eredità sfaccettata come icona del basket, imprenditore, filantropo e padre di famiglia". È la prima volta nei 75 anni della sua storia che la HOF riserva un riconoscimento del genere a un giocatore ancora in attività, a testimonianza dell’impatto duraturo del quattro volte campione NBA sulla storia del basket. La mostra, che aprirà venerdì 24 luglio, è stata creata in collaborazione con il business team di Curry chiamato Thirty Ink, e dentro si potranno trovare pezzi da collezione esclusivi (maglie da gioco rare, manufatti legati ai titoli e oggetti legati alle Olimpiadi), reperti video d’annata (sin dai tempi del college fino a diventare una superstar mondiale) e storie raccontate in prima persona (attraverso audio e video immersivi per entrare nel cuore del campione dei Golden State Warriors).

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"È difficile esprimere a parole cosa significhi far parte della Basketball Hall of Fame in questo modo" ha detto Curry. "Quando ripendo al mio viaggio, mi vengono in mente le persone che hanno creduto in me, il lavoro che abbiamo fatto quando nessuno stava guardando e i momenti che mi hanno plasmato dentro e fuori dal campo. Raccontare quella storia mentre sto ancora giocando è una cosa che non do per scontata. La mia speranza è che i fan attraversino questa esperienza e sentano la gioia, la forza di volontà e la gratitudine che il basket mi ha dato, e forse possano vedere anche un po' del loro viaggio in essa".

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