I Celtics hanno dominato gara-1 delle NBA Finals e lui è stato il grande protagonista con 22 punti e 6 rimbalzi insieme a Kristaps Porzingis, ma Jaylen Brown nel dopo partita non si è detto ancora soddisfatto. Secondo Brown Boston deve migliorare ancora in difesa, punto forte della squadra lungo tutta la stagione, e contenere meglio Luka Doncic. La concentrazione in vista di gara-2, in programma nella notte tra domenica e lunedì, rimane quindi alta

A Boston difficilmente potevano immaginare un esordio migliore alle Finals 2024, perché salvo un breve momento nel 3° quarto in cui Dallas sembrava poter rimontare, la partita è stata sempre saldamente in mano ai ragazzi di Joe Mazzulla. E se l’uomo copertina di gara-1 è Kristaps Porzingis, tornato in campo dopo oltre un mese di stop e autore di 20 punti in 20 minuti giocati, come ormai d’abitudine il cuore e l’anima dei Celtics hanno avuto un nome e un cognome precisi: Jaylen Brown. Non tanto e non solo per il bottino personale, 22 punti e 6 rimbalzi, quanto perché nell’unico momento critico della gara, con Luka Doncic e Kyrie Irving che sembravano entrare in ritmo, sono state due sue stoppate e una tripla segnata in faccia a Maxi Kleber a ricacciare indietro Dallas. Eppure, in conferenza stampa Brown non si è detto del tutto soddisfatto, invitando tutto l’ambiente di casa Celtics a mantenere alta l’attenzione.