In Brown e Tatum i Celtics hanno due dei migliori interpreti in isolamento che la lega conosca e le loro penetrazioni al ferro (più di 12 a gara per il primo ai playoff, appena sotto – 11.8 a partita - per il secondo) sono state una costante dell’attacco anche nella prima sfida di finale contro Dallas (ne hanno compiute rispettivamente 14 e 18). “Tutte le volte che ne hanno avuto la possibilità, gli attaccanti di Boston hanno cercato di attaccare in uno-contro-uno il proprio avversario”, dice Alessandro Mamoli. Spesso mettendo nel mirino in particolare un difensore di Dallas: Luka Doncic. “Difficile nasconderlo, per la difesa dei Mavs”, sottolinea Mamoli, mentre Matteo Soragna sottolinea “l’impegno in alcune azione, basso sulle gambe – avvertendo però che questi episodi - si contano sulle dita di una mano. In più di un’occasione o si è tolto o non è riuscito a reggere più di uno, massimo due palleggi. E Boston alla fine ha avuto ragione nell’attaccarlo con continuità”.

leggi anche Boston domina, male Doncic e Irving: le pagelle