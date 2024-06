Boston-Dallas gara-2 alle 2 su Sky Sport Uno

A Boston si riparte dall'1-0 in favore dei Celtics, capaci di dominare gara-1 per aprire la serie finale contro i Dallas Mavericks. Luka Doncic e compagni però hanno sempre vinto finora in gara-2 nelle tre serie precedenti e vogliono portare la serie in Texas in parità: appuntamento in diretta questa notte alle 2.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina