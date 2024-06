Gara-2, la specialità di Doncic e dei Mavs: i dati

I Dallas Mavericks hanno perso gara-1 delle NBA Finals e si ritrovano sotto 0-1 per la terza volta in questi playoff, ma nessuno come loro sa come rimontare dopo essere stati sotto anche pesantemente nella prima partita. Il record dei texani è in controtendenza rispetto al resto della NBA grazie soprattutto a Luka Doncic, il migliore nella storia dei playoff nelle gare-2

I Boston Celtics hanno vinto con autorità gara-1 delle NBA FInals, ma non possono di certo permettersi di distrarsi. I Dallas Mavericks, infatti, hanno un rapporto speciale con le gare-2, specialmente quelle in cui devono pareggiare i conti dopo aver perso la prima partita. Nel corso di questi playoff hanno sempre vinto in gara-2, pareggiando nella serie contro gli LA Clippers al primo turno e contro gli Oklahoma City Thunder al secondo, mentre contro i Minnesota Timberwolves in finale di conference sono andati sul 2-0 dopo la vittoria in gara-1 a Minneapolis. In generale i Mavs con Jason Kidd hanno vinto cinque delle sei gare-2 affrontate dopo aver perso la prima partita della serie, mentre nello stesso triennio il resto della NBA ha un record di 9 vittorie e 30 sconfitte. "Non sentiamo alcun panico: non abbiamo giocato bene in gara-1, loro sì" ha detto coach Jason Kidd, che non si è fatto mancare una frecciatina nei confronti di Jayson Tatum per creare zizzania con Jaylen Brown. "Ma è una serie: non dobbiamo capitalizzare tutto in una partita. Abbiamo perso gara-1 tante volte e abbiamo risposto. Siamo fiduciosi di poterlo fare anche questa volta".