Solo una volta, in 110 partite di playoff disputate in carriera, Jayson Tatum è stato capace di firmare più dei 12 assist regalati ai suoi compagni in gara-2 contro i Mavericks (lo ha fatto in gara-1 delle finali 2022 contro i Golden State Warriors, con 13). Un miglioramento - quello da regista/passatore - non casuale, come si vede dalla progressione dei suoi numeri dal via della sua carriera a oggi

È vero, non ha tirato bene in gara-2 (6/22 dal campo, con 1/7 da tre) e non sta tirando fin qui bene nella serie contro Dallas (solo 12/38 per lui sommando le prime due gare). Ma Jayson Tatum, da leader vero, sta trovando il modo di contribuire comunque in maniera determinante al successo della sua squadra. Con una quasi tripla doppia nella seconda partita della serie (18 punti, 12 assist, 9 rimbalzi) – e la cifra che impressiona di più è proprio quella dei passaggi smarcanti, solo una volta (in gara-1 di finale NBA 2022 contro Golden State) più numerosi (13) di quelli distribuiti in gara-2 contro Doncic e compagni. Non un caso, visto che da quando è entrato nella lega Tatum ha sempre migliorato la sua produzione di assist, da un misero 1.6 a partita nel suo anno di rookie ai 4.9 di questa stagione regolare (2.1 il secondo anno, poi 3.0, poi 4.3, 4.4 e 4.6 due anni fa). In questi playoff, poi, un ulteriore salto: in media sono 6.3 gli assist a partita del n°0 biancoverde ma contro i Mavs in gara-2 dai suoi 12 assist Boston ha prodotto la bellezza di 27 punti.