Mike Muscala si ritira: i 76ers ancora ringraziano

Dopo undici stagioni in NBA, il veterano Mike Muscala ha confermato la sua intenzione di ritirarsi, anticipata dal padre in un’intervista a The Oklahoman. I Philadelphia 76ers ancora lo ringraziano per quella tripla realizzata nella bolla di Orlando che ha permesso ai Sixers di tenere la scelta numero 21 al Draft e selezionare così Tyrese Maxey, cambiando per sempre il corso della franchigia

Undici stagioni in NBA, sette squadre, diverse, un totale di 548 partite di cui 45 da titolare per poco meno di 6 punti e 3 rimbalzi di media. La carriera di Mike Muscala si conclude con questi numeri, visto che il 33enne nativo del Minnesota ha confermato l’intenzione di ritirarsi dal basket giocato già anticipata dal padre in un’intervista con il quotidiano The Oklahoman. Muscala intende tornare all’università per conseguire un master in gestione sportiva, con l’intenzione di continuare la sua carriera come allenatore o come dirigente, rimanendo quindi nel mondo che ha conosciuto sin dal suo ingresso nella lega nel 2013 arrivando da Bucknell. Negli anni ha giocato per Atlanta, Philadelphia, Los Angeles Lakers, Oklahoma City, Boston, Washington e Detroit, chiudendo lo scorso anno a 1.1 punti di media con i Thunder. Ma se c’è un luogo in cui verrà ricordato con affetto è sopratutto Philadelphia, e non perché nelle 47 partite disputate con la maglia dei 76ers nel 2018-19 ha mantenuto la sua media punti più alta della carriera a 7.4 di media.