È una polemica vecchia e, a dir la verità, forse anche un po’ stucchevole. Non molto tempo fa l’aveva cavalcata il velocista USA Noah Lyles (“Campioni del mondo, cosa?”, le sue parole) , tutt’altro che felice che la squadra campione NBA (al tempo i Denver Nuggets) celebrasse il successo auto-assegnandosi il titolo di campione del “mondo”. E ora a mettere in discussione di nuovo questa etichetta è l’allenatore del Panathinaikos campione d’Europa Ergin Ataman , uno che di titoli di Eurolega negli ultimi 4 anni ne ha vinti ben 3 ( nel 2021 e nel 2022 alla guida dell’Efes e l’ultima stagione con il Pana ). In un’intervista con Rafine TV, il coach turco ha lanciato una vera e propria sfida a Tatum, Brown e a tutti i Boston Celtics: “Vogliono definirsi campioni del mondo? Devono prima battere i campioni di Eurolega . Se volete quel titolo venite a batterci all’OAKA [il leggendario campo di Atene dove gioca il Pana, ndr]”. L’allenatore turco ha anche fatto notare come – la sera del trionfo in gara-5 contro Dallas – i Boston Celtics hanno celebrato postando su X il messaggio “Campioni del mondo”, generando la pronta risposta dell’account ufficiale di Eurolega: “Prima dovete battere questa squadra” , con la foto del suo Panathinaikos.

Il futuro di Ataman in NBA? "Magari con Antetokounmpo GM"

Un’opinione, quella di Ataman, che non vuole essere diminutiva nei confronti della NBA e del basket americano, che anzi l’allenatore non esclude necessariamente dal suo futuro professionale. “Boston e Dallas non hanno bisogno di me, le loro panchine sono assegnate. Ma se ci fosse da far crescere verso il top una franchigia di medio livello…”, dice, prima di aggiungere: “Oggi comunque sono felice al Panathinaikos”. Sui suoi rapporti con la NBA però Ataman torna nel finale dell’intervista: “Giannis Antetokounmpo è venuto a vedere le Final Four ed era entusiasta della nostra vittoria [al punto da chiamarlo “il miglior allenatore al mondo, ndr]: vorrà dire che quando diventerà un GM in NBA avrò un posto alla guida di una squadra!”. Uno scherzo, forse. O forse magari no.