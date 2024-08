Kidd presenta Klay: "Vincerà il 5° titolo con noi"

I Dallas Mavericks lo scorso giugno sono arrivati alle Finali NBA per la prima volta dal 2011, quando a guidarli in campo c’era Jason Kidd, oggi capo-allenatore della franchigia texana. Per fare il salto di qualità e raggiungere l’anello la grande novità dell’estate è stata l’aggiunta di Klay Thompson, che per la prima volta in carriera indosserà una maglia diversa da quella dei Golden State Warriors. A presentarlo come nuovo giocatore dei Mavs è stato lo stesso Kidd in un’intervista con NBC Sports Bay Area, nella quale ha risposto con grande sincerità su come Thompson potrà adattarsi alla sua nuova squadra: "Semplicemente essendo se stesso. Non abbiamo intenzione di rendergli la vita difficile" ha spiegato Kidd. "Crediamo davvero che ci dia qualcosa che non avevamo: uno che non ha paura di prendersi il tiro decisivo. Ha già giocato per vincere il titolo, sa cosa significa. Stiamo costruendo una squadra per vincere il titolo ed essendo lui un veterano con esperienza di grandi partite e sapendo giocare in entrambe le metà campo, crediamo davvero che sarà in grado di fare bene e di divertirsi. Faremo affidamento su di lui perché è uno che ha vinto in passato, mentre noi no. Avremo bisogno dei suoi consigli e della sua leadership durante il percorso".