Dopo una lunga e vincente carriera europea che lo ha visto trionfare per due volte in Eurolega da MVP delle Final Four con l’Anadolu Efes, nell’estate del 2023 Vasilije Micic ha fatto il grande salto provando l’avventura in NBA. Fino a questo momento non è andata benissimo, faticando a ritagliarsi il suo spazio in una rotazione già pienissima ad Oklahoma City, ma dopo lo scambio alla deadline che lo ha portato agli Charlotte Hornets il playmaker serbo ha cominciato a mostrare qualche lampo del suo talento, viaggiando a 10.8 punti e 6.2 assist di media in 27.2 minuti nell’arco di 30 partite, pur tirando male da tre punti (29.4%). Con il ritorno in pianta stabile di LaMelo Ball è probabile che Micic torni a uscire dalla panchina, ma motivo per cui su di lui si erano concentrati gli interessi dei Denver Nuggets, che avrebbero voluto riunirlo con il suo connazionale Nikola Jokic. A spegnere le voci ci ha pensato però lo stesso Micic parlando con i media serbi dopo l’inaugurazione di un murales a lui dedicato in una scuola elementare di Belgrado. "Resto a Charlotte, è ufficiale. Non ho voluto commentare tutte le voci che ci sono in giro fino a quando non ci fosse stato qualcosa di concreto. Probabilmente c’era dell’interesse, ma non abbastanza per poterne parlare. Sono contento che mi vogliano a Charlotte e credo che la prossima stagione sarà più produttiva per me".