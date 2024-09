Per tutta la prima parte di stagione, Shaquille O’Neal aveva fatto il tifo per Angel Reese, che come lui ha vestito la maglia di LSU al college, ma dopo aver visto in aziona dal vivo Caitlin Shaq ha infine voluto dire la sua sulla grande protagonista della stagione della WNBA. E anche l’ex Lakers e Heat non ha potuto che riconoscere il valore della stella delle Indiana Fever

Nel cuore di Shaquille O’Neal c’era e rimane Angel Reese , prima di tutto perché la rookie delle Chicago Sky ha vestito come lui la maglia di LSU nella sua esperienza al college. L’ex stella di Lakers e Heat non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Reese , ma dopo aver presenziato a bordo campo alla sfida tra Chicago e Indiana , ha voluto dire la sua anche sulla grande protagonista della stagione WNBA . “Quando alcune partite in televisione, mi dico: ok, vorrei vedere questa roba dal vivo ” ha dichiarato Shaq dopo aver assistito alla vittoria delle Fever sulle Sky per 100-81 , “bene, ora l’ho vista dal vivo : Clark sa come si gioca, fa tutte le scelte giuste, coinvolge le compagne e al tiro ha un’abilità simile a quella di Steph Curry ”.

Angel ne cuore, Caitlin il modello

“Non ho mai parlato di Clark perché ho sempre tifato per Angel” ha quindi aggiunto Shaq, “ma posso dire in tutta onestà che è veramente una grande giocatrice: le avversarie le mettono le mani addosso e le nemmeno si lamenta, è un segnale importante considerato quanto è ancora giovane”. Per il quattro volte campione NBA, Clark merita tutta l’attenzione che le è stata riservata in questi ultimi mesi: “Caitlin è davvero un fenomeno, l’ho osservata giocare in attesa che commettesse degli errori ma lei fa sempre la giocata giusta”. Ora che Reese ha dovuto chiudere in anticipo la sua annata d’esordio da professionista a causa di un infortunio, la strada di Clark verso il premio di rookie dell’anno appare spianata, ma a prescindere secondo Shaq le due giocatrici di Chicago e Indiana rappresentano un modello a cui guardare: “Tutte le ragazzine che vogliono giocare a basket dovrebbero guardare la WNBA, in particolare quelle due perché sono speciali”.