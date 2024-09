Con 28.289 punti, Carmelo Anthony ha concluso la sua carriera come uno dei dieci migliori realizzatori di tutti i tempi, facendosi ricordare come una macchina offensiva con pochi eguali nella NBA degli anni 2000 e 2010. E se il suo ricordo ai Denver Nuggets è stato quantomeno offuscato dal modo tempestoso con cui ha lasciato la franchigia del Colorado, a New York è ancora amatissimo, come gli testimonia il Madison Square Garden ogni volta che si fa vedere a bordocampo per vedere le partite dei Knicks. Ma come se la caverebbe il miglior Carmelo Anthony visto nella Grande Mela — quello del triennio del “Knickstape” tra il 2012 e il 2014 — nella squadra di oggi? A rispondere è stato lui stesso nel suo show 7PM in Brooklyn: "Nel basket di oggi sarei molto vicino a quello che ero in grado di fare al tempo, per via di come è costruita la squadra" ha spiegato Anthony. "Non solamente segnando, ma riuscendo a fare tutto il necessario all’interno dell’attacco. Il giocatore di quel tempo nel basket di oggi sarebbe molto efficiente ed efficace, specialmente con quelle che sono le mie conoscenze in questo momento. In un basket in cui si gioca quattro fuori e un lungo dentro, in cui ci si muove e si passa il pallone, e in cui posso coinvolgere nel pick and roll qualsiasi avversario io voglia… onestamente con la squadra di oggi segnerei 28 punti a partita".