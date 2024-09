Il discorso da leader di Pascal Siakam. VIDEO

Tra poco più di un mese Pascal Siakam comincerà la sua nona stagione in NBA, rendendolo a tutti gli effetti un veterano pur avendo appena compiuto 30 anni . Gli Indiana Pacers, dopo averlo preso durante la passata stagione dai Toronto Raptors, lo hanno eletto a loro leader insieme a Tyrese Haliburton, assicurandoselo con un contratto da 189 milioni di dollari in quattro anni fino al 2028. Con un video pubblicato sul suo profilo X, Siakam ha dimostrato che tipo di leadership intende avere nei confronti dei suoi compagni più giovani , tenendo un discorso molto interessante al termine di un allenamento organizzato dai giocatori. "Non possiamo approcciare la stagione pensando “Oh abbiamo fatto così bene l'anno scorso, siamo arrivati alla finale della Eastern Conference, ci torneremo di sicuro’. Non funziona così. Bisogna avere bene chiaro in mente fin dall'inizio che qualsiasi cosa abbiamo fatto l'anno scorso, dobbiamo fare il triplo della fatica per tornare dove eravamo . Non dobbiamo sentirci a nostro agio, perché non abbiamo fatto niente. Siamo arrivati alla finale della Eastern Conference, ma non significa nulla. Dobbiamo ancora cacciare. Dobbiamo ancora andare là fuori ed essere i segugi che siamo ogni singola notte, correndo veloce, giocando veloce, facendo quello che facciamo . Se ti rilassi, sei morto".

Siakam: "Dopo aver vinto il titolo non ci sono più andato neanche vicino"

Siakam ha usato la sua esperienza personale per far passare il concetto: "Io ho vinto il titolo, ero al terzo anno e ho pensato: ‘Oh amico, ci tornerò subito’. Non è più successo, non ci sono andato neanche vicino fino a poco tempo fa, e ci sono voluti quattro o cinque anni. Bisogna ricordarselo sempre”. Il camerunense ha poi sottolineato come tutti debbano fare il massimo per farsi trovare pronti in ogni singolo momento: "Avremo bisogno di ognuno di voi. Non sappiamo mai cosa può succedere durante una stagione. Qualcuno potrebbe farsi male e così creare un’opportunità. Bisogna sfruttarla. A volte guardando i giovani che entrano nel garbage time, quando mancano quattro minuti, non si impegnano e non fanno niente. Ma anche quei minuti sono importanti perché qualcuno sta guardando. Se vai là fuori e per quattro minuti non fai nulla quando non c’è niente in palio, pensi che ti metteremo quando ci si gioca qualcosa? No. Ogni volta che entri in campo, continua a giocare nel modo in cui dovresti giocare. E se ti mandano in G-League, fan***o: dimostra che non dovresti essere lì. Vai là fuori, rompigli il c**o e torna indietro. Se esci e tieni il broncio ogni singolo giorno, non importa a nessuno".