La canotta numero 9 dei Lakers indossata da Bronny James all’esordio in Summer League è andata all’asta e “Sotheby’s” l’ha piazzata a oltre cinque volte il prezzo iniziale stimato. Il cimelio del primogenito di casa James è quindi stato venduto a un valore molto superiore rispetto a quello della primissima scelta al Draft Zaccharie Risacher, e per poco non ha battuto anche il prezzo dell’ultima canotta messa all’asta da papà LeBron

Se sul campo, a partire dal prossimo 22 ottobre , Bronny James sarà in grado di superare le aspettative nella stessa misura in cui finora ha fatto lontano dal parquet , la sua carriera in NBA sarà un successo garantito . Lo sbarco del figlio di LeBron ai Lakers , d’altronde, era stato come da previsione accompagnato da un’attenzione mediatica a dir poco spasmodica , perché James Sr. rimane la vera superstar della lega e perché la prima accoppiata padre-figlio nella storia della NBA ha un fascino innegabile. Sorprende, quindi, ma nemmeno più di tanto, il record clamoroso segnato da Bronny ancor prima dell’inizio della regular season. La sua canotta d’esordio in Summer League , infatti, era stata messa all’asta da “Sotheby’s” e il prezzo ipotizzato per aggiudicarsela si aggirava tra i 7.000 e i 10.000 dollari . All’apertura delle offerte, però, l’asta si è a dir poco scatenata e il prezzo finale è arrivato a 38.400 dollari .

Bronny e il resto del Draft dietro a lui

Per rendere l’idea del valore attribuito dai potenziali acquirenti al cimelio del figlio di LeBron, è sufficiente raffrontare il prezzo pagato per portarsi a casa la canotta numero 9 dei Lakers con quelli sborsati per i protagonisti dell’ultimo Draft. La canotta d’esordio in Summer League della primissima scelta Zaccharie Risacher, per dire, è stata venduta a 3.360 dollari, mentre quella della terza scelta Reed Sheppard ha raggiunto i 15.600. Niente a che vedere con le cifra sborsata per la canotta di Bronny o, sempre per rendere l’idea, con i 62.020 dollari spesi un anno fa per quella dell’esordio di Victor Wembanyama. Oltre ad aver stracciato la concorrenza dei colleghi appena usciti dall’università, poi, il primogenito di casa James ha rischiato quasi di battere il papà, la cui canotta dei Lakers indossata il 15 novembre 2023 contro i Kings, è stata messa in vendita nella stessa asta e chi se l’è aggiudicata ha dovuto sborsare 42.000 dollari.