NBA, Jeanie Buss: "LeBron è il nostro capitano e leader, e forse è il migliore di sempre"

La stagione 2024-25 si avvicina e, come da tradizione, in casa Lakers le aspettative sono importanti. Reduci da un’annata a dir poco deludente, in estate i gialloviola hanno visto l’avvicendamento in panchina, con l’uscita forzata di Darvin Ham e l’arrivo, in vero abbastanza tumultuoso, di JJ Redick. Il roster, però, è rimasto di fatto invariato e quindi, come accade ormai dal 2018, ad animare i sogni e le speranze dei tifosi dei Lakers sarà ancora una volta LeBron James. Non è un caso, quindi, che l’ex Cleveland e Miami sia stato al centro dell’intervista concessa da Jeanie Buss al “L.A. Times”. La proprietaria della franchigia si è detta impressionata dall’ennesima impresa di LeBron, reduce dall’oro olimpico vinto a Parigi con Team USA: “Per quanto riguarda LeBron, voglio dire, vogliamo parlare di come ha giocato alle Olimpiadi? Potrebbe essere il migliore di sempre”. C’è entusiasmo, quindi, nelle parole di Buss, anche se quel “potrebbe” rivela forse troppa cautela, comunque compensata dal resto delle parole spese per James.