Il problema al ginocchio destro che l’aveva costretto a chiudere in anticipo la scorsa stagione e poi a rinunciare alle Olimpiadi con Team USA ha richiesto un nuovo intervento chirurgico, ma le condizioni di Kawhi Leonard non sembrano ancora ottimali. I Clippers fanno quindi sapere che al training camp della squadra l’ex San Antonio e Toronto lavorerà a parte, senza al momento poter stabilire tempistiche certe per il suo rientro in campo

Come ormai da tradizione, dopo la rinuncia forzata all’avventura olimpica con Team USA , sulla offseason di Kawhi Leonard era calato il buio più assoluto. E, sempre come da tradizione, nel periodo che era intercorso tra la chiusura anticipata della sua stagione NBA e l’addio alla nazionale era stato praticamente impossibile capire quali fossero le reali condizioni fisiche del giocatore . Solo ora, infatti, si apprende direttamente dai Clippers che Leonard si è sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico con l’obiettivo di risolvere il problema al ginocchio destro . Problema che però, sempre stando alle dichiarazioni arrivate da casa Clippers , non sembra ancora rientrato del tutto . L’ex Spurs e Raptors affronterà quindi il training camp della squadra limitandosi a una preparazione a parte , lontano dai compagni e con l’intenzione di rafforzare la muscolatura della gamba destra e quindi la tenuta del ginocchio .

I Clippers e Kawhi: oggi e domani

“Il gonfiore al suo ginocchio destro è diminuito in maniera significativa” ha spiegato Lawrence Frank, a capo del front office dei Clippers, “Kawhi vorrebbe partecipare in pieno al training camp, ma la nostra intenzione è di farlo lavorare a parte in modo che possa rafforzare il ginocchio e recuperare al 100%”. L’orizzonte dei Clippers, secondo Frank, non si limita alle prossime settimane: “Il nostro obiettivo è di recuperarlo ala 100% in modo che possa avere non solo una grande stagione, bensì diverse grandi stagioni nei prossimi anni”. Sempre secondo Frank il training staff della franchigia ha un piano molto dettagliato per accompagnare Leonard verso il pieno recupero e il giocatore “È molto determinato e non vede l’ora di iniziare”.