Addio Mutombo: il ricordo di Federico Buffa. VIDEO

Come "bonus track" della fortunata trasmissione "Federico Buffa Talks", nel corso del Live In di Roma organizzato da Sky TG24, l'ex voce NBA - su invito del direttore di Sky Sport Federico Ferri - ha voluto ricordare il grande campione NBA scomparso recentemente. E lo ha fatto così, partendo dagli inizi: "A 8 anni, a casa sua, a Kinshasa, va in scena l’incontro di boxe più iconico di sempre, Ali vs. Foreman. A 20 va al college negli Stati Uniti, a Georgetown, e inizialmente la borsa di studio è per meriti accademici, non sportivi. Poi l’allenatore degli Hoyas, all’epoca John Thompson, lo vede passeggiare per il campus, è 2.17, e gli fa capire che gradirebbe averlo in squadra. La borsa di studio diventa per meriti sportivi”. Perché Mutombo, ancora acerbo, in campo però sa stare, e al suo fianco c’è Alonzo Mourning: “I tifosi degli Hoyas inventano la ‘Rejection Row’: una fila di cartelli con la lettera R, una per ogni stoppata (Reject) rifilata dalla coppia –viaggiano a 6 di media a partita”. Quando diventa professionista e passa alla NBA, dice Federico Buffa, “non si dimentica da dove viene. Perché sono quattro i giocatori che hanno messo l’Africa sulla mappa della pallacanestro USA: Hakeem Olajuwon, il più grande di tutti; Manute Bol; Luol Deng e lui, ovviamente, Dikembe Mutombo”. Perché Mutombo, chiude Buffa, “è il ponte tra gli Stati Uniti e l’Africa” e oggi ancora in tanti – a partire da Joel Embiid – guardano a lui. E il suo ricordo conquista anche il Live In di Roma.