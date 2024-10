Le prime due amichevoli giocate dai Lakers, chiuse con due sconfitte contro T’Wolves e Suns, avevano lasciato un po’ l’amaro in bocca in casa gialloviola, ma almeno dal punto di vista logistico non avevano rappresentato un problema. Entrambe le gare si erano infatti disputate a Palm Desert, giusto un paio d’ore di strada dal campo d’allenamento della squadra. Ora, però, per i Lakers comincia un lungo viaggio in trasferta che inizia da Milwaukee e proseguirà toccando Las Vegas, Phoenix e San Francisco. La strada che porta al debutto in regular season contro Minnesota del prossimo 22 ottobre, infatti, non prevede gare in casa a causa dei lavori di rinnovamento tutt’ora in corso alla Crypto.com Arena, che viceversa sarà pronta a ospitare la sfida contro Anthony Edwards e compagni. Una preseason complicata, insomma, per i Lakers, il cui malumore è stato riassunto dal loro uomo simbolo poco prima della partenza per Milwaukee.