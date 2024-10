Le ultime due stagioni, vissute tra infortuni e guai personali a ripetizione, non sono state affatto indimenticabili per Ja Morant. Il leader dei Grizzlies, al netto dell'infortunio patito in preseason, è atteso ora al pronto riscatto, tanto che in molti pronosticano Memphis come potenziale mina vagante a Ovest. Un pronostico che si basa prima di tutto sulla certezza che con la loro stella in campo, i ragazzi allenati da Taylor Jenkins non temono nessun avversario. In fondo Morant e compagni hanno già dimostrato il loro valore, anche in sfide accesissime di playoff. Eppure, i dirigenti delle trenta squadre della lega, consultati nell’ormai consueto “GM Survey” di inizio stagione, sembrano pensarla diversamente e hanno inserito il playmaker ex Murray State nella lista dei giocatori che devono ancora compiere il salto verso lo status di superstar. E Morant non l’ha presa bene.