Sam Mitchell "minaccia" il collega in tv? IL VIDEO

Per molti tifosi italiani, Sam Mitchell è il primo allenatore avuto da Andrea Bargnani al momento del suo sbarco in NBA, ai Toronto Raptors nel 2006. Ormai da parecchi anni Mitchell, carattere fumantino anche in panchina, ha abbracciato una seconda carriera come opionionista tv per NBA TV. Ma lo scambio di battute con il collega e conduttore Chris Miles avvenuto davanti alle telecamere nella notte ha fatto molto discutere. Partendo dalla premiazione di Steph Curry, che a San Francisco davanti al suo pubblico ha ricevuto la medaglia d'oro vinta a Parigi, Mitchell si è lamentato del fatto che gli allenatori (in questo caso Steve Kerr, al fianco di Curry) la medaglia invece non l'ha ricevuta. "Mi sorprendo che gli allenatori ricevano un assegno per far parte di questo programma: dovreste farlo pro-bono", ha scherzato Miles, ma evidentemente il commento è piaciuto poco all'ex coach. Che ha iniziato un attacco (mascherato dal sorriso) nei confronti del suo co-conduttore davvero curioso: "Il mio assegno è quasi a zero. Perché invece non parli del tuo, di assegno? Hai preso le precauzioni per il passaggio dell'uragano Milton in Florida, dove hai una casa? O vogliamo parlare dell'altra tua casa che hai qui a Buckhead [un quartiere trendy di Atlanta, ndr]? Vuoi farmi i conti in tasca? Allora li faccio io a te, che reciti sempre la parte di qullo povero, che non ha un soldo.