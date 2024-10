LaMelo Ball torna dopo 9 mesi e guida la rimonta

LaMelo Ball non giocava in regular season dallo scorso 26 gennaio, ma ripaga l’attesa con una prestazione da 34 punti, 8 rimbalzi e 11 assist, festeggiando al meglio il compleanno di papà LaVar come detto dopo la partita. La famiglia Ball festeggia anche il rientro ufficiale del figlio maggiore Lonzo, tornato a disputare una partita di regular season a quasi 3 anni di distanza dall’ultima: per lui 5 punti nella sconfitta di Chicago a New Orleans, sua ex squadra

Il 23 ottobre 2024 passerà alla storia come una grande giornata per la famiglia Ball . I due figli di LaVar Ball, che proprio ieri ha compiuto 57 anni , hanno fatto il loro ritorno in campo dopo una lunghissima assenza , e soprattutto LaMelo lo ha fatto in grande stile. Il playmaker degli Charlotte Hornets ha guidato la squadra alla rimonta da -18 sul campo degli Houston Rockets, sfiorando la tripla doppia con una prestazione da 34 punti, 8 rimbalzi e 11 assist , segnando la metà dei 20 tiri tentati dal campo (di cui 4/12 da tre punti) e realizzando tutti i 10 tiri liberi tentati, con appena 2 palle perse in quasi 38 minuti di gioco. Ball ha trovato il contributo di Tre Mann dalla panchina (24 punti) per sopperire all’infortunio a gara in corso subito all’anca sinistra da Brandon Miller, ma soprattutto è riuscito insieme ai suoi compagni a tenere i Rockets al 37% dal campo, vincendo finalmente una partita anche con la difesa. “ LaMelo è il nostro motore : se è in salute lui, possiamo fare tante cose belle perché continua a crescere e ad aiutare quelli intorno a lui” ha detto l’allenatore Charles Lee, al suo primo successo da head coach in NBA.

Lonzo torna anche in regular season: "Mi sono sentito come in preseason"

Era già accaduto in pre-season, ma a casa Ball festeggiano anche il ritorno ufficiale in campo di Lonzo. A quasi tre anni di distanza dalla sua ultima partita di regular season, il maggiore dei fratelli Ball è entrato in campo a gara in corso per i suoi Chicago Bulls sul campo di New Orleans, la sua ultima squadra prima del passaggio in Illinois nell’estate del 2021. Ball ha chiuso con 5 punti, 2 rimbalzi e 4 assist in 14 minuti in campo nella sconfitta dei suoi contro i Pelicans, pur minimizzando la serata. “Mi è sembrato molto simile a quanto accaduto in preseason, a essere onesti. Devo solo cercare di fare il massimo nel tempo che ho a disposizione in campo”. Almeno per il momento infatti il suo minutaggio è limitato a 14-16 minuti a partita, cercando di non sovraccaricare il ginocchio che lo ha tenuto fuori per tantissimo tempo. “Sono solo contento di poter scendere in campo, se il coach mi chiama voglio poter dare buoni minuti alla squadra. Mi sono sentito bene, ma mi sarei sentito meglio se avessimo vinto. Ora testa alla prossima”.