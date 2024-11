Seconda vittoria in due sfide dei Celtics sui Bucks e che tra Boston e Milwaukee ci sia una certa rivalità lo si capisce anche da un paio di episodi occorsi in campo che hanno avuto uno strascico anche nel post-partita. Inizia tutto nel secondo quarto: Antetokounmpo va con un movimento di potenza contro Jaylen Brown, alza il gomito pericolosamente, sbatte a terra l’avversario ma – sanzionato il fallo in attacco del greco – gli arbitri non ritengono necessario andare a vedere a monitor se la giocata violenta del n°34 dei Bucks potesse meritare un “flagrant foul”. Rientrando in difesa, però, Antetokounmpo porge la mano, come a scusarsi, a Brown, ma nel momento in cui il n°7 di Boston va per stringergliela, gliela nega divertito – scherzo che Brown pare apprezzare poco. In campo, e anche a fine gara. “Giannis è un bambino. Io mi concentro solo per aiutare la mia squadra a vincere: il resto non mi interessa”, il commento della star dei Celtics. “Un bambino? Wow! Ha detto davvero così?”, reagisce tra il sorpreso e il divertito Antetokounmpo. “Io sono fatto così: mi piace divertirmi, se pensa che sia un bambino, va bene uguale. È un gioco che faccio spesso anche a casa: ho tre figli e sei nipoti, forse proprio grazie a loro imparo a restare un po’ bambino”, conclude il greco, evitando di alimentare la polemica. Ma quell'episodio uno strascico in campo ce l'ha, e viene a galla nel quarto quarto, sul punteggio in parità a quota 95. Su un tentativo di penetrazione di Antetokounmpo, Brown si oppone con gomito e spalla alti per stendere a terra l'avversario: un chiaro messaggio che "lo scherzo" era stato poco apprezzato, punito (giustamente) dagli arbitri con un fallo "flagrant".