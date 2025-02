Dallas dopo Doncic: Cavs-Mavs alle 21.30 su Sky

A poche ore dallo scambio che ha portato Luka Doncic (fuori per infortunio da Natale) ai Lakers, i Dallas Mavericks scendono in campo contro la squadra col miglior record della NBA, i Cleveland Cavaliers. Appuntamento alle 21.30 in onda su Sky Sport Uno con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Luka Doncic è fuori per un infortunio al polpaccio dallo scorso 25 dicembre e aveva messo nel mirino il prossimo 8 febbraio come data del suo rientro, ma mai avrebbe potuto immaginare che non sarebbe stato con la maglia dei Dallas Mavericks. La squadra texana ha infatti deciso di cederlo ai Los Angeles Lakers per uno scambio di cui si continuerà a parlare ancora a lungo, e che sarà argomento di discussione anche nel corso della partita di questa sera tra Mavs e Cleveland Cavaliers in onda su Sky Sport Uno a partire dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Una gara che Doncic non avrebbe comunque affrontato, ma che sarà interessante da seguire per capire con quale spirito il resto dei Mavs - reduci da una brutta sconfitta sul campo di Detroit due giorni fa - affronterà la nuova realtà senza lo sloveno, in attesa che Anthony Davis e Max Christie si uniscano alla squadra non appena lo scambio sarà ultimato.