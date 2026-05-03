Detroit-Orlando gara-7 alle 21.30 su Sky Sport

Dopo l’incredibile rimonta dei Pistons in gara-6, la serie tra Detroit e Orlando torna in Michigan per la decisiva gara-7. Cade Cunningham e compagni vogliono completare la rimonta da 1-3 nella serie, mentre Paolo Banchero e soci — privi di Franz Wagner — vogliono diventare la settima testa di serie numero 8 a eliminare la numero 1. Appuntamento in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW alle 21.30 col commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

A metà di gara-6, la serie tra gli Orlando Magic e i Detroit Pistons sembrava del tutto finita . Coi Magic avanti di 24 lunghezze all’inizio del secondo quarto sembrava solo una questione di tempo prima che Orlando diventasse la settima squadra di sempre a eliminare una testa di serie numero 1 del tabellone. Invece i Pistons hanno messo assieme una rimonta incredibile , vincendo il secondo tempo per 55-19 e costringendo i Magic a sbagliare 23 tiri consecutivi , passando 45 minuti d’orologio senza segnare neanche un canestro. La serie, però, non è ancora finita: mancano ancora (almeno) 48 minuti per decidere chi avanzerà al secondo turno per affrontare la vincente tra Cleveland e Toronto (gara-7 in diretta all’1.30 su Sky Sport Basket e in replica lunedì col commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna), in una settima partita che ha un precedente storico.

Serie a gara-7 come nel 2003: chi vincerà stavolta?

Era il 2003 quando i Detroit Pistons, testa di serie numero 1 del tabellone, finirono sotto 3-1 nella serie contro gli Orlando Magic di Tracy McGrady e Doc Rivers; in quell’occasione i Pistons rimontarono e vinsero in gara-7 al Palace of Auburn Hills, lo stesso percorso che vogliono compiere Cade Cunningham e compagni alla Little Caesars Arena. Orlando, però, ha dimostrato di poter vincere in Michigan come è già successo in gara-1 e può contare su un Paolo Banchero che in gara-5 è esploso per 45 punti, sopperendo all’assenza di Franz Wagner che non ci sarà neanche in gara-7 per un infortunio al polpaccio destro. Quando si arriva a gara-7, però, non si possono più fare calcoli: conta solo chi ha più sangue freddo e capacità di eseguire sotto enorme pressione, e chi riuscirà a farcela potrà continuare la propria stagione. Appuntamento alle 21.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.