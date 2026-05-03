Detroit-Orlando gara-7 alle 21.30 su Sky Sport

Dopo l’incredibile rimonta dei Pistons in gara-6, la serie tra Detroit e Orlando torna in Michigan per la decisiva gara-7. Cade Cunningham e compagni vogliono completare la rimonta da 1-3 nella serie, mentre Paolo Banchero e soci — privi di Franz Wagner — vogliono diventare la settima testa di serie numero 8 a eliminare la numero 1. Appuntamento in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW alle 21.30 col commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua
A metà di gara-6, la serie tra gli Orlando Magic e i Detroit Pistons sembrava del tutto finita. Coi Magic avanti di 24 lunghezze all’inizio del secondo quarto sembrava solo una questione di tempo prima che Orlando diventasse la settima squadra di sempre a eliminare una testa di serie numero 1 del tabellone. Invece i Pistons hanno messo assieme una rimonta incredibile, vincendo il secondo tempo per 55-19 e costringendo i Magic a sbagliare 23 tiri consecutivi, passando 45 minuti d’orologio senza segnare neanche un canestro. La serie, però, non è ancora finita: mancano ancora (almeno) 48 minuti per decidere chi avanzerà al secondo turno per affrontare la vincente tra Cleveland e Toronto (gara-7 in diretta all’1.30 su Sky Sport Basket e in replica lunedì col commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna), in una settima partita che ha un precedente storico.
Serie a gara-7 come nel 2003: chi vincerà stavolta?
Era il 2003 quando i Detroit Pistons, testa di serie numero 1 del tabellone, finirono sotto 3-1 nella serie contro gli Orlando Magic di Tracy McGrady e Doc Rivers; in quell’occasione i Pistons rimontarono e vinsero in gara-7 al Palace of Auburn Hills, lo stesso percorso che vogliono compiere Cade Cunningham e compagni alla Little Caesars Arena. Orlando, però, ha dimostrato di poter vincere in Michigan come è già successo in gara-1 e può contare su un Paolo Banchero che in gara-5 è esploso per 45 punti, sopperendo all’assenza di Franz Wagner che non ci sarà neanche in gara-7 per un infortunio al polpaccio destro. Quando si arriva a gara-7, però, non si possono più fare calcoli: conta solo chi ha più sangue freddo e capacità di eseguire sotto enorme pressione, e chi riuscirà a farcela potrà continuare la propria stagione. Appuntamento alle 21.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.