Senza poter contare su Jayson Tatum fermato da un problema al ginocchio, Joe Mazzulla ha deciso di rivoluzionare il suo quintetto base, inserendo Baylor Scheierman, Ron Harper Jr e Luka Garza che erano ai margini della rotazione. Una mossa che si è rivelata disastrosa, visto che nessuno dei tre titolari ha segnato neanche un punto — e non era mai successo nella storia della NBA, finendo per perdere gara-7

Joe Mazzulla vincerà con pieno merito il premio di Allenatore dell’Anno e nel corso dei suoi quattro anni alla guida dei Boston Celtics ha già dimostrato di poterli portare al titolo come successo nel 2024. Ciò non toglie che anche uno dei migliori coach della NBA possa commettere degli errori, anche pesanti. Senza Jayson Tatum fermato a 90 minuti dalla palla a due per un indurimento al ginocchio, Joe Mazzulla ha deciso di cambiare radicalmente la sua rotazione in gara-7 contro i Philadelphia 76ers, facendo partire in quintetto Baylor Scheierman, Ron Harper Jr e Luka Garza al fianco di Jaylen Brown e Derrick White. Un quintetto letteralmente mai utilizzato in stagione, neanche per un singolo possesso in 82 partite. Una mossa a sorpresa nel momento più importante della stagione che però si è rivelata un disastro: i Celtics sono finiti sotto 9-0 nei primi tre minuti di partita e quando il punteggio era sull’11-3 dopo quattro minuti di partita Mazzulla ha provveduto subito a togliere Harper dal campo sostituendolo con Payton Pritchard, senza più inserire l’esterno nel resto del match. A Garza invece (preferito a Nikola Vucevic, che non ha visto il campo neanche per un secondo) sono stati concessi 8:38 di gioco in cui il suo plus-minus è stato di -15, mentre Scheierman ha giocato 22 minuti. Nessuno dei tre nuovi titolari però ha segnato neanche un punto: da quando si hanno i dati sui titolari nei playoff NBA, cioè dal 1970-71, non era mai successo che una squadra avesse tre titolari a quota zero, sbagliando tutti i 7 tiri che hanno tentato.