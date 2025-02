Il post-Luka comincia male: Mavs travolti dai Cavs

Il contesto, però, è importante: i Mavs, già privi di Dereck Lively oltre che ovviamente di Anthony Davis e Max Christie in arrivo dai Lakers, si sono presentati in campo anche senza Kyrie Irving, PJ Washington, Daniel Gafford e Dwight Powell, schierando a malapena una rotazione NBA alla terza di cinque partite consecutive in trasferta. Al di là dell’evidente shock del roster dopo la cessione di Doncic, i Mavs avevano davvero troppe poche armi per pensare di resistere sul campo della miglior squadra NBA in questa stagione, a cui sono bastati e avanzati meno di 24 minuti da parte dei suoi titolari guidati dai 22 punti di Evan Mobley e i 17 di Darius Garland, mentre uscedo dalla panchina Sam Merrill si regala una serata da 27 punti con 9/13 dalla lunga distanza, con tutti i Cavs che ne segnano 26 su 45 tentativi.

L’1/10 al tiro per soli 2 punti di Klay Thompson dice tutto della giornata cominciata male e finita peggio in casa Dallas, attesa a Philadelphia nella notte tra martedì e mercoledì e infine a Boston in quella tra giovedì e venerdì (anche in diretta su Sky Sport). Chissà che in una di queste due gare, oltre al rientro dei titolari, non possa arrivare anche l’esordio di Anthony Davis per ridare un po’ di linfa a una squadra apparsa svuotata sul campo di Cleveland.