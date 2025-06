I Thunder e l’atteggiamento in gara-2

“Proprio come con Denver in quella partita, abbiamo avuto un paio di passaggi a vuoto in difesa e concesso un paio di rimbalzi in attacco nel finale” ha ricordato Williams nel proseguire nel paragone con la sconfitta di ormai un mese fa, “ma come contro Denver ci faremo trovare pronti per gara-2”. Contro i Nuggets, in effetti, Oklahoma City era stata capace di riprendersi alla grande, travolgendo gli avversari per 149-106. L’idea, quindi, è di fare lo stesso contro i Pacers e Williams sembra avere le idee chiare a proposito degli errori che non andranno ripetuti nella sfida in programma nella notte tra domenica e lunedì: “In attacco abbiamo giocato una buona partita, ma a un certo punto i tiri non entravano e quando i tiri non entrano non puoi permetterti di sbagliare in difesa come abbiamo fatto nel finale stasera”.