Cason Wallace: "Gara-7 una questione di intensità"

Alla vigilia di gara-7 contro gli Indiana Pacers, Flavio Tranquillo ha parlato in esclusiva per Sky Sport con Cason Wallace, uno dei segreti dalla panchina degli Oklahoma City Thunder. È lui ad alzare la pressione difensiva ogni volta che scende in campo, e pressione è anche la parola chiave per analizzare la gara che deciderà il titolo

Un altro aspetto che viene sottolineato è quello di dover “giocare in maniera disperata”. Qual è la tua idea di “disperazione” in una partita così importante?

"Sì, sicuramente. Sappiamo che il nostro movimento di palla non è stato il migliore in gara-6, lo abbiamo rivisto anche nei filmati. Ma fa parte di una serie: bisogna imparare dai propri errori e migliorare con il passare del tempo".

Il numero di passaggi non è necessariamente l’unico modo per misurare se stai muovendo o non muovendo la palla, ma in generale è una cosa che ci si può aspettare?

Un tempo lo specialista era un giocatore che era in grado di fare un paio di cose molto bene e il resto no. Oggi bisogna essere completi come lo sei tu. Quanto è stato importante il suo sviluppo?

"Moltissimo. È una cosa che bisogna fare giorno dopo giorno: non puoi essere bravo solo in una cosa, altrimenti in questa lega non resisti. Ci sono tanti giocatori in NBA che sono bravi in tante cose: per raggiungere quel livello ed espandere il proprio gioco, l’unica strada è quella dello sviluppo".

In passato hai giocato a calcio e fatto atletica: ti ha aiutato nella tua carriera?

"Come atleta è stato utile. Essere in grado di praticare sport diversi ti aiuta ad attivare muscoli diversi e a imparare un modo diverso di pensare a certe situazioni Sicuramente mi ha aiutato a lungo termine crescere in quella maniera".

Hai un rapporto speciale con tuo fratello Keaton, che ha giocato ad Atlanta quest’anno: porti una piccola parte di lui con te in campo?

"Assolutamente sì. Era qui per gara-5 e sarà qui per la settima. Porto in campo quella quella mentalità competitiva che lui ha, quell'istinto killer che rimane con me ovunque io vada".