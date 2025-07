Soprattutto da quando è ai Golden State Warriors, Buddy Hield si sta imponendo come uno dei personaggi più sopra le righe e divertenti dei parquet NBA. La sua "bromance" con Jimmy Butler ha tenuto banco durante gli ultimi playoff, e le loro conferenze stampa sono spesso assomigliate a sketch preparati da due veterani della stand-up comedy. Ma forse la guardia degli Warriors non è mai riuscito a far ridere così tanto come dopo la sua genuina reazione al recente viaggio a Roma, seguito dalla confessione di essere rimasto "un po' deluso dalla visita al Colosseo". Queste le sue parole: "'Il Gladiatore'. Avevo visto in tv 'Il Gladiatore' e pensavo che Maximus fosse un vero guerriero. Per cui appena ho messo piede dentro al Colosseo ho urlato: 'Maximus!'. Ma la mia guida mi ha guardato male e mi ha detto che non è un personaggio reale". Un po' come quando ti raccontano che Babbo Natale non esiste...