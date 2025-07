Il 30 luglio del 2020 la NBA dava ufficialmente inizio a quella che sarebbe passata alla storia come la ‘Bolla di Orlando’, esperimento approntato per portare a termine la stagione nonostante la pandemia da Covid-19 poi terminato con la vittoria dei Lakers. Secondo Daryl Morey, allora General Manager dei Rockets e ora massimo dirigente a Philadelphia, a distanza di ormai cinque anni quel titolo vinto da LeBron James e compagni continuerebbe a essere considerato come meno prestigioso rispetto agli altri

Lo spunto lo ha offerto il calendario, perché ieri 30 luglio ricorrevano i cinque anni dall’apertura ufficiale di quella che sarebbe passata alla storia come la Bolla di Orlando. In piena pandemia da Covid-19, allora la NBA trovava un modo di portare a termine la stagione con una serie di partite, prima di regular season e quindi di playoff, che conducevano al trionfo dei Lakers. In occasione della ricorrenza, ‘The Athletic’ ha intervistato molti dei protagonisti allora coinvolti e, come gli è già accaduto diverse volte in passato, a rilasciare le dichiarazioni più interessanti è stato Daryl Morey. Ora a capo della dirigenza di Philadelphia, all’epoca Morey ricopriva lo stesso ruolo per i Rockets, che nella Bolla di Orlando venivano eliminati proprio dai Lakers al secondo turno dei playoff con un secco 4-1. E riflettendo su quanto successo in quelle settimane, Morey ha finito per riaccendere una vecchia polemica.