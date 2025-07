Kuminga, i Kings, i Suns e un’operazione complicata

A non convincere Kuminga, già assai poco contento del ruolo a suo parere non adeguato assegnatogli da Steve Kerr nelle rotazioni della squadra durante le ultime stagioni, sarebbe stata la richiesta da parte di Golden State di rinunciare alla no-trade clause di cui, da previsioni contrattuali, il giocatore potrebbe disporre, e di sostituirla con una team option per la stagione 2026-27. Non è un mistero, d’altronde, che nelle scorse settimane sia Sacramento che Phoenix avrebbero offerto a Kuminga la prospettiva di un ruolo da protagonista e di certo nei rispettivi starting five, oltre a un contratto di 4 anni per circa 90 milioni di dollari complessivi. E il giocatore gradirebbe la prospettiva di cambiare maglia per vestire quella dei Kings o dei Suns, ma il suo addio agli Warriors passerebbe necessariamente da un’operazione di sign-and-tradeche al momento sembra complicata. Le offerte arrivate sul tavolo di Golden State, infatti, non hanno ricevuto l’interesse da parte del front office dei Dubs, e ora come ora una soluzione in grado di soddisfare tutte le parti in causa appare ancora lontana.