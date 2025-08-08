È senza grandi discussioni l’uomo simbolo della franchigia dal 2018, ovvero da quando è arrivato ad Atlanta da 5^ scelta assoluta al Draft, ma Trae Young al momento non ha ancora ricevuto un’offerta da parte degli Hawks per prolungare il suo contratto. Il playmaker sarebbe deluso dal comportamento della dirigenza e il suo rischia di trasformarsi in un caso, anche perché potrebbe diventare free agent tra meno di un anno

Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Devin Booker, ma anche Jalen Williams, Chet Holmgren e Mikal Bridges e molti altri. La prima parte del mercato estivo ha visto molte stelle firmare il prolungamento dei loro contratti con le rispettive squadre appena questo prolungamento si era reso praticabile dai termini temporali stabiliti dal contratto collettivo che regola i rapporti tra le franchigie e i giocatori. Centinaia di milioni di dollari investiti su quelli che per Lakers, Thunder, Suns, Knicks e compagnia sono e continueranno a essere assoluti protagonisti anche nelle prossime stagioni. Tra questi nomi, però, un po’ a sorpresa, non compare Trae Young. Leader e uomo simbolo di Atlanta ormai dal 2018, gli Hawks potrebbero offrirgli un prolungamento quadriennale da 229 milioni di dollari, ovvero al massimo contrattuale, al momento Young non ha ricevuto alcuna proposta da parte del front office e, stando a quanto riportato da ‘ESPN’, sarebbe molto deluso dal comportamento della franchigia.