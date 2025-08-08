Sono passati meno di due mesi dal terribile infortunio che ha costretto Tyrese Haliburton a dover abbandonare il campo proprio sul più bello, nei primi minuti della decisiva gara-7 delle Finals contro Oklahoma City. La stella dei Pacers, che con ogni probabilità dovrà restare ai box per tutta la prossima stagione per recuperare dalla rottura del tendine d’Achille, non sembra ancora aver smaltito la delusione per quanto successo e sul suo profilo Instagram ha ribadito di sentire già la mancanza del basket

Quarantasei lunghissimi giorni. Tanto è passato da quel 22 giugno, data di gara-7 delle Finals tra Thunder e Pacers, e da quel momento bruttissimo in cui già nel 1° quarto Tyrese Haliburton era costretto ad abbandonare il parquet tra le lacrime sue e i volti sbigottiti di tutti i presenti, avversari compresi. Il resto della storia è noto, con il giocatore più che zoppicante accompagnato negli spogliatoi, la sconfitta per Indiana, la conquista del primo tiolo nella storia di Oklahoma City e, poco dopo, la conferma della rottura del tendine d’Achille per quello che fin lì era stato uno dei protagonisti assoluti se non addirittura il protagonista assoluto di playoff. E a poco più di un mese di distanza, ad Haliburton il campo sembra già mancare tantissimo.