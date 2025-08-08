Sono passati meno di due mesi dal terribile infortunio che ha costretto Tyrese Haliburton a dover abbandonare il campo proprio sul più bello, nei primi minuti della decisiva gara-7 delle Finals contro Oklahoma City. La stella dei Pacers, che con ogni probabilità dovrà restare ai box per tutta la prossima stagione per recuperare dalla rottura del tendine d’Achille, non sembra ancora aver smaltito la delusione per quanto successo e sul suo profilo Instagram ha ribadito di sentire già la mancanza del basket
Quarantasei lunghissimi giorni. Tanto è passato da quel 22 giugno, data di gara-7 delle Finals tra Thunder e Pacers, e da quel momento bruttissimo in cui già nel 1° quarto Tyrese Haliburton era costretto ad abbandonare il parquet tra le lacrime sue e i volti sbigottiti di tutti i presenti, avversari compresi. Il resto della storia è noto, con il giocatore più che zoppicante accompagnato negli spogliatoi, la sconfitta per Indiana, la conquista del primo tiolo nella storia di Oklahoma City e, poco dopo, la conferma della rottura del tendine d’Achille per quello che fin lì era stato uno dei protagonisti assoluti se non addirittura il protagonista assoluto di playoff. E a poco più di un mese di distanza, ad Haliburton il campo sembra già mancare tantissimo.
Haliburton e il lungo recupero
Le tempistiche per il ritorno in campo, quando si tratta del tendine d’Achille, sono sempre maledettamente lunghe e l’impressione è che Haliburton si troverà di fatto costretto a saltare in toto la prossima stagione. Si tratta, come ovvio, di una mazzata tremenda per un giocatore arrivato molto vicino al picco di carriera e per una squadra, i Pacers, che attorno a lui sembrava aver costruito un gruppo in grado di dire la sua anche nei prossimi anni. Il momento buio vissuto dall’ex Sacramento, come d’abitudine operatosi subito dopo la diagnosi definitiva dell’infortunio e ora impegnato nel complicato percorso di recupero,traspare anche da una storia pubblicata dallo stesso Haliburton sul suo profilo Instagram. La fotografia scelta risale proprio alle ultime Finals ed è accompagnata da una dichiarazione semplice e allo stesso tempo efficace: “Mi manca il basket”.