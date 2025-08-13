NBA, chi si prende l’ultimo tiro? Squadra per squadra, tutti i giocatori ‘clutch’
Per vincere le partite, e spesso anche i titoli, occorre avere il coraggio di prendersi l’ultimo tiro, quello della possibile vittoria. Non tutti i giocatori, però, hanno nel loro baglio tecnico ed emotivo il sangue freddo e la capacità di assumersi una responsabilità del genere. In vista della stagione 2025-26, ‘Bleacher Report’ ha provato a individuare chi, squadra per squadra, potrebbe ritrovarsi con la palla tra le mani quando il risultato delle singole sfide si troverà in bilico
- Il tiro decisivo lo prenderà…Trae Young
- Il tiro decisivo lo prenderà…Jaylen Brown
- Il tiro decisivo lo prenderà…Cam Thomas
- Il tiro decisivo lo prenderà…LaMelo Ball
- Il tiro decisivo lo prenderà…Coby White
- Il tiro decisivo lo prenderà…Donovan Mitchell
- Il tiro decisivo lo prenderà…Cooper Flagg
- Il tiro decisivo lo prenderà…Nikola Jokic
- Il tiro decisivo lo prenderà…Cade Cunningham
- Il tiro decisivo lo prenderà…Steph Curry
- Il tiro decisivo lo prenderà…Kevin Durant
- Il tiro decisivo lo prenderà…Bennedict Mathurin
- Il tiro decisivo lo prenderà…Kawhi Leonard
- Il tiro decisivo lo prenderà…Luka Doncic
- Il tiro decisivo lo prenderà…Ja Morant
- Il tiro decisivo lo prenderà…Tyler Herro
- Il tiro decisivo lo prenderà…Giannis Antetokounmpo
- Il tiro decisivo lo prenderà…Anthony Edwards
- Il tiro decisivo lo prenderà…Zion Williamson
- Il tiro decisivo lo prenderà…Jalen Brunson
- Il tiro decisivo lo prenderà…Shai Gilgeous-Alexander
- Il tiro decisivo lo prenderà…Franz Wagner
- Il tiro decisivo lo prenderà…Tyrese Maxey
- Il tiro decisivo lo prenderà…Devin Booker
- Il tiro decisivo lo prenderà…Deni Avdija
- Il tiro decisivo lo prenderà…Zach LaVine
- Il tiro decisivo lo prenderà…Victor Wembanyama
- Il tiro decisivo lo prenderà…Scottie Barnes
- Il tiro decisivo lo prenderà…Lauri Markkanen
- Il tiro decisivo lo prenderà…CJ McCollum