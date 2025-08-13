Per vincere le partite, e spesso anche i titoli, occorre avere il coraggio di prendersi l’ultimo tiro, quello della possibile vittoria. Non tutti i giocatori, però, hanno nel loro baglio tecnico ed emotivo il sangue freddo e la capacità di assumersi una responsabilità del genere. In vista della stagione 2025-26, ‘Bleacher Report’ ha provato a individuare chi, squadra per squadra, potrebbe ritrovarsi con la palla tra le mani quando il risultato delle singole sfide si troverà in bilico