NBA, le migliori stagioni d’addio nella storia: da Jordan a Bird. LA CLASSIFICA
Quella che si aprirà il prossimo ottobre potrebbe anche essere l’ultima stagione in NBA per leggende come LeBron James, Russell Westbrook e Chris Paul. E chiudere in bellezza non è un’impresa semplice, tanto che a riuscirci sono stati in pochi. ‘HoopsHype’ ha quindi provato a mettere in fila le migliori stagioni d’addio nella storia della lega, con protagonisti nomi come Michael Jordan, Larry Bird e non solo
- Stagione 2002-02
- Washington Wizards
- 20 punti, 6.1 rimbalzi e 3.8 assist di media a partita
- Stagione 2015-16
- Miami Heat
- 19.1 punti, 7.4 rimbalzi e 2.4 assist di media a partita
- Stagione 1973-74
- New York Knicks
- 18.1 punti, 10.7 rimbalzi e 3.6 assist di media a partita
- Stagione 1992-93
- Boston Celtics
- 20.8 punti, 4.3 rimbalzi e 3.7 assist di media a partita
- Stagione 1991-92
- Boston Celtics
- 20.2 punti, 9.6 rimbalzi e 6.8 assist di media a partita
- Stagione 1992-93
- New Jersey Nets
- 22.3 punti, 2.7 rimbalzi e 3.5 assist di media a partita
- Stagione 1968-69
- Boston Celtics
- 9.9 punti, 19.3 rimbalzi e 4.9 assist di media a partita
- Stagione 1957-58
- Cincinnati Royals
- 16.9 punti, 18.1 rimbalzi e 6.4 assist di media a partita
- Stagione 1972-73
- Los Angeles Lakers
- 13.2 punti, 18.6 rimbalzi e 4.5 assist di media a partita
- Stagione 1964-65
- St. Louis Hawks
- 22.5 punti, 12.4 rimbalzi e 2.6 assist di media a partita
- Stagione 1950-51
- Indianapolis Olympians
- 16.8 punti, 3.8 rimbalzi e 4.8 assist di media a partita
- Stagione 1950-51
- Indianapolis Olympians
- 21.7 punti, 10.7 rimbalzi e 2.4 assist di media a partita