Quella che si aprirà il prossimo ottobre potrebbe anche essere l’ultima stagione in NBA per leggende come LeBron James, Russell Westbrook e Chris Paul. E chiudere in bellezza non è un’impresa semplice, tanto che a riuscirci sono stati in pochi. ‘HoopsHype’ ha quindi provato a mettere in fila le migliori stagioni d’addio nella storia della lega, con protagonisti nomi come Michael Jordan, Larry Bird e non solo