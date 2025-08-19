Esplora tutte le offerte Sky
Il caso che riguarda Jonathan Kuminga, restricted free agent che non ha ancora firmato un contratto per la prossima stagione, e gli Warriors, che proprio per via della posizione ancora non definita del giocatore si ritrovano con il mercato di fatto bloccato, si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, infatti, il proprietario di maggioranza della franchigia Joe Lacob vedrebbe nel congolese il futuro di Golden State e si opporrebbe a qualsiasi trade che lo dovesse coinvolgere 

A oggi, dopo quasi due mesi di mercato e con tanti colpi tra firme di free agent, scambi e modifiche ai singoli roster, rimane una sola squadra su trenta a non aver ancora combinato nulla: Golden StateIl motivo?Semplice: la posizione di Jonathan Kumingarestricted free agent il cui destino continua a essere un’incognita. E il futuro di Kuminga, il cui possibile rinnovo di contratto o viceversa la cessione attraverso uno scambio potrebbe sbloccare il mercato degli Warriors, è un’incognita perché, stando a quanto riportato da Ramona Shelburne di ‘ESPN’, sul giocatore coaching staff e dirigenza da una parte e proprietà dall’altra hanno idee molto diverse.

Lacob crede in Kuminga

Che Joe Lacob, proprietario di maggioranza della franchigia, fosse il primo tifoso di Kuminga non è una novità, perché già in passato le sue dichiarazioni pubbliche di stima e di fiducia nei confronti del giocatore erano state frequenti. E, come riportato da ‘ESPN’, dietro alla fase di stallo che si protrae ormai da diverse settimane ci sarebbe proprio il sostanziale veto imposto da Lacob ad eventuali trade che lo potrebbero portare altrove. Stando a quanto appreso da Shelburne, infatti, Lacob continuerebbe a vedere in Kuminga, 23 anni ancora da compiere, il futuro di una squadra che per il resto può contare su giocatori che ne hanno scritto la storia, a partire da Steph Curry, ma evidentemente avviati verso il finale di carriera. La soluzione al caso Kuminga, quindi, pare ancora lontana e gli Warriors sembrano destinati a dover ancora attendere per poter finalizzare affari sulla carta già fatti, come la firma di un altro veterano in Al Horford, ma bloccati per questioni di spazio salariale.

Approfondimento

10 giocatori al minimo contrattuale sul mercato

