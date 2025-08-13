NBA, tra veterani e specialisti: dieci giocatori al minimo contrattuale ancora sul mercato
Il mercato estivo ha visto colpi importanti soprattutto nella sua prima fase, tra nuove firme, scambi e estensioni contrattuali a cifre record. Diverse squadre, però, hanno ancora vuoti da riempire a roster e a disposizione di sono ancora diversi free agent che potrebbero fare al caso loro. ‘Bleacher Report’ ha provato a individuarne dieci da mettere sotto contratto al minimo contrattuale
- 33 anni
- Nell’ultima stagione agli Orlando Magic
- 28 anni
- Nell’ultima stagione ai New York Knicks
- 28 anni
- Nell’ultima stagione agli Atlanta Hawks
- 32 anni
- Nell’ultima stagione agli Washington Wizards
- 27 anni
- Nell’ultima stagione ai Brooklyn Nets
- 32 anni
- Nell’ultima stagione ai Golden State Warriors
- 29 anni
- Nell’ultima stagione agli L.A. Clippers
- 28 anni
- Nell’ultima stagione agli L.A. Clippers
- 36 anni
- Nell’ultima stagione ai Denver Nuggets
- 39 anni
- Nell’ultima stagione ai Boston Celtics