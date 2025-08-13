Il mercato estivo ha visto colpi importanti soprattutto nella sua prima fase, tra nuove firme, scambi e estensioni contrattuali a cifre record. Diverse squadre, però, hanno ancora vuoti da riempire a roster e a disposizione di sono ancora diversi free agent che potrebbero fare al caso loro. ‘Bleacher Report’ ha provato a individuarne dieci da mettere sotto contratto al minimo contrattuale