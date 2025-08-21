Dopo aver messo in fila i tre quintetti con i migliori giocatori dell’ultimo quarto di secolo, ‘CBS’ prova anche ad assegnare i premi nelle tradizionali categorie individuali. Chi è l’MVP degli ultimi 25 anni? E il miglior difensore, il miglior rookie e l’allenatore più bravo? I verdetti riportano tanti esiti prevedibili, ma anche qualche sorpresa che potrebbe far parecchio discutere