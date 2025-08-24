Nella scorsa stagione, pur trovandosi nel bel mezzo dell’annata disgraziata vissuta dai Pelicans, Trey Murphy III ha compiuto un balzo in avanti che l’ha reso una delle ali più apprezzate di tutta la NBA. Difensore di alto livello e attaccante affidabile, l’ex Virginia è quindi entrato nel mirino di Spurs e Warriors, anche se, stando a quanto riportato dall’insider Jake Fischer, New Orleans per ora non si è dimostrata disponibile a discutere di una eventuale trade

La scorsa stagione per New Orleans è stata quasi del tutto da dimenticare. Quasi perché qualche spunto positivo, tra infortuni e prestazioni individuali e di squadra più che rivedibili, è comunque arrivato. E tra questi c’è senza alcun dubbio Trey Murphy III, protagonista di quel salto di qualità che, al suo quarto anno in NBA, è finalmente arrivato. L’ex Virginia, 17^ scelta al Draft del 2021, ha infatti fatto registrare i massimi in carriera per punti (21.2), rimbalzi (5.1) e assist (3.5) di media a partita, dimostrando una versatilità e una carica agonistica che gli ha permesso di emergere anche all’interno di un contesto di squadra poco meno che disastroso. E le sue prestazioni non sono passate inosservate al resto della lega, con due squadre che, stando a quanto riportato dall’insider Jake Fischer, starebbero provando a strapparlo ai Pelicans.