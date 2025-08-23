I rumors di una possibile, clamorosa trade tra Lakers e Warriors con al centro LeBron James risalgono al febbraio del 2024, ma ora emergono nuovi elementi che ribadiscono come l’interesse di Golden State fosse quantomai concreto. Secondo quanto riportato dall’insider Jake Fischer, infatti, i tentativi da parte dei Dubs di portare il super veterano sulla Baia sarebbero stati diversi nell’arco dell’ultimo anno e mezzo. E il sogno di formare una coppia da leggenda con Steph Curry potrebbe non essersi ancora spento

Il primo segnale, arrivato attraverso voci insistenti e qualche timida conferma da parte dei diretti interessati, risale alla trade deadline del febbraio del 2024 . Gli Warriors , allora, facevano un tentativo concreto di portarsi a casa LeBron James trovando, a quanto pare, la disponibilità da parte dei Lakers di sedersi al tavolo della possibile trade ma l’opposizione di LeBron , non interessato alla prospettiva di trasferirsi un po’ più a nord pur rimanendo in California. Quello del febbraio, però, non è stato un caso isolato , perché secondo quanto riportato dall’insider Jake Fischer Golden State ci avrebbe riprovato anche in seguito . E, considerata la situazione tutt’altro che solida di James ai Lakers , potrebbero anche effettuare un ulteriore tentativo.

LeBron con Steph: la coppia da sogno è possibile?

Al centro dell’idea coltivata dagli Warriors c’è ovviamente la possibile coppia da leggenda formata da LeBron e da Steph Curry. I due, avversari per tutte le rispettive carriere e faccia a faccia alle Finals per quattro anni consecutivi dal 2015 al 2018, negli ultimi anni hanno recuperato un rapporto personale in precedenza abbastanza discontinuo. Un rapporto ulteriormente cementato dalla comune esperienza con Team USA a Parigi un anno fa, che ha fatto ulteriormente prendere corpo alla possibile trade. Golden State, che al momento rimane l’unica squadra di tutta la NBA a non aver ancora effettuato alcun movimento di mercato e rimangono impantanati nella questione Jonathan Kuminga, potrebbe quindi provarci ancora, perché in fondo la possibilità di vedere quei due, LeBron e Steph, con la stessa maglia anche in NBA va esplorata fino in fondo.