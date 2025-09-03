Nowitzki a Cooper Flagg: "Tieni gli occhi aperti"

Nel suo ultimo anno di carriera Dirk Nowitzki ha "ceduto" le redini dei Dallas Mavericks a Luka Doncic, ma ora i texani sono nelle mani di Cooper Flagg. La prima scelta assoluta dell’ultimo Draft si ritrova a dover fare fronte a grandi pressioni, motivo per cui a Nowitzki è stato chiesto che tipo di consiglio gli darebbe per affrontare il suo primo anno in NBA da “erede” di Doncic. "Per me all’inizio è stato difficile" ha detto al Dallas Morning News. "La mia personalità non era: 'Ehi, guardami, sono il leader che parla sempre. Adesso seguimi’. Ho dovuto crescere e imparare facendo degli errori. Per questo non sono del tutto sicuro di poterlo aiutare con dei consigli. L'unica cosa è tenere gli occhi e le orecchie bene aperte. Deve imparare dai tuoi veterani. Ha alcuni giocatori incredibili in squadra ora con Kyrie [Irving], ovviamente Klay [Thompson]. [Anthony Davis] è in giro da sempre. C'è così tanta conoscenza da cui può attingere e imparare. È importante fare domande: come sono le loro routine pre-partita? Cosa mangiano? Come si preparano per gli eventi? Cosa fanno nelle loro apparizioni pubbliche? Come interagiscono con i media? Questa è stata la chiave per me all’inizio: guardare Michael Finley, che era un vero professionista, oppure Steve Nash. Ho imparato tanto da loro".