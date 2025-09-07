Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, un super Porzingis non basta: la Lettonia padrona di casa saluta Eurobasket

NBA

A Riga, dove aveva la possibilità di giocarsi tutta la fase a eliminazione diretta davanti al pubblico di casa, la Lettonia è crollata già agli ottavi. La sconfitta per 88-79 nel derby baltico contro al Lituania è costata alla squadra allenata da Luca Banchi un’eliminazione molto dolorosa, e ai lettoni non è bastato un Kristaps Porzingis da 34 punti e 19 rimbalzi per tenere vivo il sogno di trionfare davanti ai propri tifosi

ITALIA-SLOVENIA: AZZURRI IN CAMPO OGGI ALLE 17.30

 

 

La buona notizia, per gli Atlanta Hawks e più in generale per tutti gli appassionati di basket, è che, dopo i misteriosi problemi di salute che ne avevano minato l’ultima parte della scorsa stagione NBAKristaps Porzingis sta bene. Quella cattiva, per lui e per la sua Lettonia, è che nemmeno quella che è probabilmente la miglior prestazione di sempre con la maglia della nazionale per l’ex Celtics è bastata per evitare una dolorosa eliminazione a Eurobasket 2025. Un Eurobasket che Porzingis e compagniavevano la possibilità forse irripetibile di giocare in casa, tra le mura amiche della Xiaomi Arena di Riga, ma che per i ragazzi allenati da coach Luca Banchi è terminato già agli ottavi. Fatale per i lettoni l’incrocio con i ‘cugini’ lituani, usciti vincitori dal derby baltico per 88-79 nonostante un Porzingis a tratti inarrestabile.

Porzingis perde, ma manda ottimi segnali

Quella agli ottavi contro la Lituania, per la Lettonia è stata una vera e propria gara all’inseguimento, perché gli avversari, guidati da un Arnas Velicka in serata di grazia e autore di 21 punti e 11 assist, hanno comandato nel punteggio fin dalle prime battute. E in una serata in cui il solo Rinhard Lomasz (21 punti e 7 rimbalzi) è sembrato all’altezza della sfida, Porzingis ha davvero provato a fare di tutto per tenere a galla i suoi. Il futuro centro di Atlanta, infatti, è stato per distacco il migliore in campo, ma nemmeno una prestazione da 34 punti e 19 rimbalzi è bastata a evitare la sconfitta e quindi l’uscita da Eurobasket. Per l’ex anche di Dallas e New York si apre ora una fase di ulteriore recupero fisico in vista della prossima stagione NBA, ma in questo senso, al netto della delusione patita alla sirena finale, i segnali visti sul campo sono sembrati molto incoraggianti.

Approfondimento

La Finlandia elimina la Serbia: il tabellone

NBA: Altre Notizie

Super Porzingis non basta: Lettonia eliminata

NBA

A Riga, dove aveva la possibilità di giocarsi tutta la fase a eliminazione diretta davanti al...

Jokic e un Eurobasket amaro: fuori agli ottavi

NBA

La Serbia, guidata da Nikola Jokic, si presentava a Eurobasket 2025 con il ruolo di grande...

Operazione al pollice per Dylan Harper

NBA

Il rookie dei San Antonio Spurs Dylan Harper si è procurato la rottura parziale del legamento...

Stagione finita per il rookie Thomas Sorber di OKC

NBA

Il rookie Thomas Sorber ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio...

La stagione in WNBA è già finita per Caitlin Clark

NBA

Ferma da metà luglio per un problema all’inguine, a cui nel frattempo se ne sarebbe aggiunto un...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS