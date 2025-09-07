L’infortunio occorso durante la fase a gironi a Bogdan Bogdanovic , veterano e in qualche modo cuore della squadra, aveva leggermente indebolito la posizione della Serbia , che secondo buona parte degli addetti ai lavori rimaneva comunque la favorita per la vittoria finale a Eurobasket 2025 . Un ruolo, quello di favorita, che la Serbia si era guadagnata in parte grazie allo status acquisito nella lunga storia del torneo , ad un roster pieno di talento e esperienza in competizioni del genere e soprattutto grazie alla presenza in squadra del miglior giocatore al mondo in Nikola Jokic . Eppure, contro la sorprendente Finlandia , agli ottavi il curriculum, il talento e i 33 punti e 8 rimbalzi del tre volte MVP non sono bastati per evitare un’altra eliminazione a dir poco clamorosa .

Markkanen supera Jokic e la Finlandia scrive la storia

Era dal 2009 che la Finlandia non batteva la Serbia, mentre per la Serbia si tratta della seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Eurobasket. Tre anni fa, a Berlino, erano stati gli azzurri a eliminare Jokic, autore di una prova da 32 punti e 13 rimbalzi, e per l’Italia i grandi protagonisti erano stati Marco Spissu e Nicolò Melli, migliori marcatori della squadra con 22 e 21 punti. Ieri la Finlandia, oltre al solito Lauri Markkanen da 29 punti e 8 rimbalzi, ha trovato i suoi eroi di serata in Mikael Jantunen (15 punti) e soprattutto in Elias Valtonen, che ha segnato 8 dei suoi 13 punti negli ultimi due, decisivi minuti di gara. Due minuti in cui l’ala, che veste la maglia di Granada in Liga ACB, ha battagliato contro il miglior giocatore del pianeta, uscendone vincitore.