Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, Jokic e un altro Eurobasket amaro: Serbia eliminata agli ottavi dalla Finlandia

NBA

La Serbia, guidata da Nikola Jokic, si presentava a Eurobasket 2025 con il ruolo di grande favorita, ma agli ottavi contro la Finlandia di Lauri Markkanen è arrivata una sconfitta che chiude con largo anticipo il torneo dei ragazzi allenati da Svetislav Pesic. E per la stella dei Nuggets arriva un’altra delusione nella massima competizione continentale

ITALIA-SLOVENIA: AZZURRI IN CAMPO OGGI ALLE 17.30

EUROBASKET: TUTTO IL CALENDARIO E I RISULTATI FINO ALLA FINALE

 COME SEGUIRE EUROBASKET SU SKY E NOW

L’infortunio occorso durante la fase a gironi a Bogdan Bogdanovic, veterano e in qualche modo cuore della squadra, aveva leggermente indebolito la posizione della Serbia, che secondo buona parte degli addetti ai lavori rimaneva comunque la favorita per la vittoria finale a Eurobasket 2025. Un ruolo, quello di favorita, che la Serbia si era guadagnata in parte grazie allo status acquisito nella lunga storia del torneo, ad un roster pieno di talento e esperienza in competizioni del genere e soprattutto grazie alla presenza in squadra del miglior giocatore al mondo in Nikola Jokic. Eppure, contro la sorprendente Finlandia, agli ottavi il curriculum, il talento e i 33 punti e 8 rimbalzi del tre volte MVP non sono bastati per evitare un’altra eliminazione a dir poco clamorosa.

Markkanen supera Jokic e la Finlandia scrive la storia

Era dal 2009 che la Finlandia non batteva la Serbia, mentre per la Serbia si tratta della seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Eurobasket. Tre anni fa, a Berlino, erano stati gli azzurri a eliminare Jokic, autore di una prova da 32 punti e 13 rimbalzi, e per l’Italia i grandi protagonisti erano stati Marco Spissu e Nicolò Mellimigliori marcatori della squadra con 22 e 21 punti. Ieri la Finlandia, oltre al solito Lauri Markkanen da 29 punti e 8 rimbalzi, ha trovato i suoi eroi di serata in Mikael Jantunen (15 punti) e soprattutto in Elias Valtonen, che ha segnato 8 dei suoi 13 punti negli ultimi due, decisivi minuti di gara. Due minuti in cui l’ala, che veste la maglia di Granada in Liga ACB, ha battagliato contro il miglior giocatore del pianeta, uscendone vincitore.

Approfondimento

Eurobasket: agli ottavi scontri tra stelle NBA

NBA: Altre Notizie

Super Porzingis non basta: Lettonia eliminata

NBA

A Riga, dove aveva la possibilità di giocarsi tutta la fase a eliminazione diretta davanti al...

Jokic e un Eurobasket amaro: fuori agli ottavi

NBA

La Serbia, guidata da Nikola Jokic, si presentava a Eurobasket 2025 con il ruolo di grande...

Operazione al pollice per Dylan Harper

NBA

Il rookie dei San Antonio Spurs Dylan Harper si è procurato la rottura parziale del legamento...

Stagione finita per il rookie Thomas Sorber di OKC

NBA

Il rookie Thomas Sorber ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio...

La stagione in WNBA è già finita per Caitlin Clark

NBA

Ferma da metà luglio per un problema all’inguine, a cui nel frattempo se ne sarebbe aggiunto un...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS