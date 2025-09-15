Eurobasket, Sengun e un torneo quasi perfetto: la vittoria sfugge, ma è nata una stella

Affinché l’Eurobasket di Alperen Sengun fosse praticamente perfetto è mancata solo la vittoria in finale, dove la sua Turchia ha perso in volata contro la Germania. Il centro dei Rockets, però, ha disputato comunque un torneo eccezionale, affermandosi come una stella di prima grandezza a livello internazionale. E ora le attese per la sua prossima stagione in NBA si fanno davvero importanti

Quando la finalissima contro la Germania è entrata nell’ultimo minuto di gioco, con i tedeschi avanti 84-83, l’Eurobasket di Alperen Sengun era praticamente perfetto. Trascinatore assoluto della sua Turchia, fin lì imbattuta e a tratti travolgente, il centro dei Rockets aveva a lungo giganteggiato anche la sfida conclusiva del torneo con 28 punti e canestri di una classe purissima. Due errori, però, un facile appoggio e una tripla forse un po’ forzata, finivano per sporcare il tabellino ed il percorso di Sengun e soprattutto per condannare i ragazzi allenati da coach Ergin Ataman, battuti 88-83 da una Germania più lucida nel gestire i momenti decisivi della gara. Una delusione tremenda per la Turchia tutta, che mai aveva vinto una edizione di Eurobasket e non arrivava in finale dal 2001, e per Sengun, probabilissimo MVP del torneo in caso di successo. Una delusione che ad ogni modo non può cancellare due settimane abbondanti che hanno lanciato l’ex Besiktas nell’olimpo del basket mondiale.